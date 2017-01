Milano, 16 gen. (askanews) - "Nelle ultime settimane, le cronache sono ancora piene di omicidi efferati commessi dagli uomini contro le donne, e spesso i femminicidi non sono frutto di atti imprevedibili ma l'epilogo drammatico di storie di violenza che si protraggono nel tempo". Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Elena Centemero, presidente della Commissione Equality and non discrimination del Consiglio d'Europa. "Per questo - ha aggiunto - è indispensabile aiutare le donne a denunciare, come ha giustamente ribadito il Questore di Milano De Iesu, e, allo stesso tempo, far sì che queste denunce si trasformino in provvedimenti concreti a loro tutela. Il Questore ha giustamente posto l'attenzione sull'importanza delle campagne di sensibilizzazione e sui centri antiviolenza. Chiediamo perciò al governo di individuare le risorse necessarie per far sì che il sostegno alle donne vittime di violenza sia continuativo, strutturale ed efficace".