Milano, 2 feb. (askanews) - Una donna di 32 anni è morta questa mattina al Pronto soccorso dell'ospedale di Luino, in provincia di Varese, per meningite batterica da pneumococco. Lo ha precisato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando che a provocare la morte non è stato un meningococco. "Non trattandosi di meningococco, quindi, né parenti, né persone che sono state a contatto con la paziente sono stati sottoposti a profilassi" ha scritto l'assessore in una nota.