Ingresso gratuito in Aula consiliare dalle 10.30 per Area P

Milano, 12 gen. (askanews) - È domenica 15 gennaio il prossimo appuntamento di "Area P, Milano incontra la Poesia", l'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall'Assessorato alla Cultura che ogni mese dà appuntamento ai cittadini in Aula consiliare. Al centro dell'incontro il tema dei migranti, attraverso la partecipazione di Nicola Crocetti, editore di Poesia, le voci di Gerry Bienati, Sandro Bonvicini, Annunciata Colombo e Manuela Sormani, e il contributo musicale del coro "Come eravamo".

Il numero di ottobre di Poesia ha presentato una ricca selezione di poesie sui migranti ("Canti per i senza patria"), curata da Maria Grazia Calandrone, da Edmondo De Amicis fino alle poesie dei giorni nostri. Un contributo prezioso ed emozionante per ricostruire l'odissea dei senza patria: una delle vicende più drammatiche e complesse dei nostri giorni, che suscita reazioni spesso molto discordanti, ma che riguarda tutti, richiamando alle responsabilità e ai doveri della collettività. L'ingresso in Aula consiliare è gratuito fino ad esaurimento posti.