Milano, 13 gen. (askanews) - La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per la giornata di domani, sabato 14 gennaio, per rischio vento forte su tutto il territorio regionale. Intanto da questa mattina a Milano e nell'hinterland ha creato qualche disagio e scivolate la sottile coltre di ghiaccio che ha coperto i marciapiedi e tutte le superfici all'aperto, comprese le scale di accesso alle stazioni della metropolitana. Una conseguenza della leggera pioggia caduta nella serata di ieri. Le previsioni meteo non prevedono per il fine settimana un innalzamento delle temperature notturne.