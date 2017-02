Milano, 2 feb. (askanews) - Le previsioni Arpa-Smr indicano per domani nevicate da deboli a moderate su tutte le zone alpine e prealpine (oltre i 900/1100 metri). Per questo la sala operativa della protezione civile regionale, anche sulla base delle valutazioni del Centro funzionale della Regione, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 (Prealpi Comasche-Lecchesi) e Nv-07 (Valcamonica). La sala operativa segnala anche un codice giallo per rischio vento forte sulla zona omogenea IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia). Le problematiche principali potrebbero riguardare difficolta' sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio al suolo.