Domani a Milano riunione politica di Idea popolo libertà

Il partito di Quagliariello dà il via alla fase organizzativa

Milano, 3 feb. (askanews) - "Non possiamo sottovalutare il circolo virtuoso che la campagna referendaria ha messo in moto: un processo di riavvicinamento tra le diverse anime alternative alla sinistra. Possiamo lavorare per ricomporre le diaspore che negli anni hanno diviso un polo che è ancora maggioritario e plurale nel nostro Paese e nel sentimento popolare". Lo ha affermato la senatrice Maria Ida Germontani, della segreteria nazionale di Idea PopoloLibertà.

Il partito fondato da Gaetano Quagliariello punta ad avere un ruolo attivo nel dibattito politico-istituzionale dei prossimi mesi. Il coordinamento regionale lombardo si riunirà domani alle 11 a Milano. Saranno presenti: Maria Ida Germontani, Patrizia Falsitta responsabile regionale Lombardia e tutti i responsabili provinciali del partito. All'ordine del giorno: aggiornamento sulla linea politica nazionale; legge elettorale; rapporti altri partiti; analisi dello scenario europeo e del fenomeno Trump nelle relazioni internazionali.

"Idea è nata - ha spiegato Germontani - proprio per dare voce ad una nuova aggregazione politica che, sulla base di principi e programmi comuni, concorra alla definizione di una campo maggioritario e vincente. Tra i punti su cui discuteremo domani anche l'urgenza di una regolamentazione dell'immigrazione che è un dovere della politica e delle Istituzioni, soprattutto dopo l'accordo firmato a palazzo Chigi tra il Premier Gentiloni e il Premier libico".

Il prossimo appuntamento nazionale di Idea PopoloLibertà sarà a marzo per presentare il nuovo partito dei moderati e sarà l'occasione per formulare proposte concrete anche per la Lombardia.