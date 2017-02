Milano, 10 feb. (askanews) - "Parole, parole, parole, sono quattro anni che le sentiamo. Non possono pensare di risolvere il problema con 1.600 posti nei Cie di fronte a 200 mila sbarchi". Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato così, a margine della presentazione di un libro a Milano, il decreto sui migranti varato dal Consiglio dei Ministri.

"Mi può far piacere che abbiano capito che c'è una emergenza - ha aggiunto Salvini -. Però sono solo chiacchiere, non ci fidiamo più. Vogliamo andare a votare perché non ci fidiamo più". Il leader leghista ha quindi affermato che "il primo mese del 2017 ha il record degli sbarchi di sempre. Alle parole - ha concluso - non corrispondono i fatti, sono chiacchiere".