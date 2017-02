Milano, 28 feb. (askanews) - "Valuteremo quando l'autodenuncia di Marco Cappato arriverà in Procura. Ci sono profili giuridici da approfondire compresa la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo". Lo ha sottolineato il procuratore di Milano, Francesco Greco, dopo l'annuncio del tesoriere dell'associazione Luca Coscioni di volersi autodenunciare per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera a morire.

Il magistrato ha chiarito che l'autodenuncia di Cappato sarà trasmessa al pm Tiziana Siciliano che valuterà eventuali profili di rilevanza penale e a quel punto deciderà se aprire un fascicolo di indagine. "Prima - ha detto il magistrato che guida la Procura milanese - bisogna capire esattamente cosa è successo".