"Già autodenunciato per caso Velati, ma non ho più saputo nulla"

Milano, 28 feb. (askanews) - "Non spetta a me interpretare la legge, tocca all'autorità giudiziaria trarre le sue conclusioni. Sottolineo soltanto che la maggioranza dei fatti oggetto della mia autodenuncia è avvenuta in Italia. Senza ciò che è accaduto in Italia e l'aiuto che gli ho fornito in territorio italiano, oggi Dj Fabo sarebbe in quella condizione in cui non voleva più essere". Questo il messaggio lanciato dal leader dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, dopo essersi autodenunciato ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera e averlo aiutato nella procedura di suicidio assistito.

Ai militari dell'Arma, l'esponente radicale ha raccontato anche alcuni precedenti simili e delle analoghe iniziative intraprese negli ultimi anni, tra queste anche la vicenda di Dominique Velati, donna che scelse l'eutanasia in Svizzera nel dicembre 2015. In quell'occasione l'aiuto di Cappato si concretizzò nel "pagamento simbolico di una tratta ferroviaria da pochi euro". Ma quello che è importante, ha sottolineato il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è che "anche per quella vicenda mi sono autodenunciato e non ho saputo più nulla".

Cappato non intende fermarsi nella sua battaglia per l'eutanasia legale: "Continuerò a farlo - ha assicurato - in maniera organizzata e reiterata". Infine, un accenno agli ultimi momenti di vita di Dj Fabo: "Prima di morire, mi ha detto grazie e io l'ho detto a lui".