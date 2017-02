Milano, 28 feb. (askanews) - "Il Parlamento prenda una decisione sul testamento biologico, al di là di qualunque storia individuale, però decida. Non si lasci la questione all'arbitrio di decisioni personali". Questo l'appello lanciato da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, in vista dell'incontro di domani tra i capigruppo della Camera dei deputati sulla calendarizzazione della normativa sul testamento biologico.

L'esponente radicale, che oggi si è autodenunciato ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano per aver aiutato Dj Fabo al suicidio assistito in Svizzera, domani sarà a Roma insieme agli altri rappresentanti dell'associazione Luca Coscioni nella speranza di sensibilizzare il mondo della politica. La sua speranza è quella di finire sotto processo per il supporto fornito a Dj Fabo. "Se un processo penale - ha detto a questo proposito - potesse servire a creare un precedente chiaro per superare situazioni di clandestinità come quella di Dj Fabo, sarebbe una buona occasione".