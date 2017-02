Milano, 28 feb. (askanews) - Marco Cappato auspica di finire sotto processo per aver aiutato Dj Fabo ad andare in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. Per questo il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni si è presentato ai carabinieri della compagnia "Duomo" di Milano per autodenunciarsi. La sua speranza è quella di "difendere davanti a un giudice quello che ho fatto. Lo potrò fare - ha puntualizzato - in nome dei principi costituzionali di libertà e responsabilità fondamentali che sono più forti di un Codice penale scritto in epoca fascista dove non si fa differenza tra l'aiuto a un malato che vuole interrompere una sofferenza e lo sbarazzarsi di una persona di cui ci si vuole liberare. Il Codice penale non fa questa differenza, la Costituzione sì".

Il problema, secondo l'esponente radicale, è tutto politico: "Se i malati terminali potessero bloccare le strade, le stazioni e il traffico come altri hanno fatto, la legge sull'eutanasia l'avremmo avuta 40 anni fa".