Milano, 4 gen. (askanews) - "Quattordici regioni su 17 del Dna presente sulle unghie di Chiara Poggi sono perfettamente sovrapponibili al profilo genetico del ramo maschile della famiglia di Andrea Sempio, il giovane indagato dalla Procura di Pavia in una nuova inchiesta per l'omicidio della ragazza". Lo ha detto al settimanale "Oggi" Pasquale Linarello, ex ufficiale del Ris di Parma e oggi direttore della sezione di genetica forense al laboratorio Genoma di Milano.

"Il materiale biologico era non sotto, ma sulle unghie della ragazza. E Francesco De Stefano, incaricato della perizia dai giudici di Milano nel 2014, le analizzò con il metodo del 'lavaggio', immergendo le unghie in un liquido speciale. Quindi quelle tracce provenivano da un contatto e non da un tentativo di difesa della vittima. Io ho fatto la comparazione, partendo dai cosiddetti dati grezzi, fra il risultato della perizia-De Stefano e un profilo genetico che mi era stato consegnato dalla difesa di Stasi. Così è emersa la sovrapponibilità. E non sapevo a chi appartenessero i due profili che mi erano stati affidati" ha aggiunto.

Nei due Dna, ha proseguito, "sono identici i due profili del cromosoma Y. Un cromosoma che non consente di individuare un soggetto, ma la linea maschile della famiglia. De Stefano ha usato un Kit che può analizzare 17 regioni. Quando ha letto il profilo ha trovato che erano leggibili solo 14. Tre erano contaminate. Io, analizzando il lavoro di De Stefano e comparandolo con il profilo genetico che mi era stato consegnato, ho scoperto che il Dna sulle unghie di Chiara appartiene a un soggetto maschile della famiglia Sempio".