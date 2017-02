Milano, 24 feb. (askanews) - Il design traina la crescita del settore moda a Milano città con 1.300 imprese, in aumento del 7% in un anno e del 22% in 5. Sono state circa 130 le iscrizioni nel 2016, una ogni due giorni. Le imprese della moda a Milano città sono quasi 10mila tra design, produzione e vendita (+2% in un anno, + 4% in cinque) secondo i dati della Camera di commercio di Milano.

La Milano della moda si concentra nel Quadrilatero: in poche vie sono 150 i brand di valore internazionale che secondo i dati del registro imprese hanno la sede principale. Sceglie il centro un negozio di moda su 3 in città: in queste circa un negozio su 4 è dedicato alla moda, il doppio della media cittadina, circa il 10%.

Il business porta nel territorio del milanese 1,7 miliardi al mese e un terzo viene dall'estero. L'ultima settimana della moda ha portato 17 milioni di euro in ricavi per le strutture alberghiere, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Res Str Global che si riferiscono all'ultima settimana di Milano Moda Donna e con maggiore impatto su alberghi centrali e di lusso.

"La moda è un settore che vede un importante ruolo assegnato alle donne: dalla guida delle imprese alla creatività, dalla realizzazione di oggetti rari e preziosi all'acquisto. Un punto di forza per il nostro sistema economico che è radicato nella nostra storia e capacità creativa. Ma anche uno stimolo per una crescita della partecipazione femminile nel mondo imprenditoriale: un obiettivo sempre più vicino anche in altri settori" ha detto Federica Ortalli, presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano.