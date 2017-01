Milano, 5 gen. (askanews) - Una donna residente in provincia di Reggio Calabria è stata denunciata per furto e ricettazione ieri a Busto Arsizio e munita di foglio di via emesso dal questore di Varese, con divieto di tornare nella cittadina per tre anni. E' stata infatti fermata dopo un piccolo furto in un supermercato, ma si è rivelata una borseggiatrice seriale. Erano le 15 di ieri quando una volante della polizia è intervenuta in un supermercato dove gli addetti alla vigilanza avevano sorpreso la donna che, superando le casse senza pagare, aveva fatto suonare il dispositivo antitaccheggio. Era poi emerso che la donna, già conosciuta dai poliziotti per precedenti analoghi, aveva furtivamente sottratto dai banchi di vendita articoli di bigiotteria e prodotti per l'igiene personale del valore di alcune decine di euro.

Trattandosi di un soggetto recidivo, nonostante la lieve entità del furto, la volante ha deciso di approfondire gli accertamenti e di accompagnare l'indagata in commissariato, dove è stata perquisita. Dalla borsetta sono saltati fuori un portafoglio con denaro e documenti di un'altra donna e una tessera Postepay, intestata a una donna ancora diversa. I poliziotti hanno immediatamente verificato che il portafoglio era stato rubato quella stessa mattina alla dipendente di una farmacia di Gallarate: la vittima, distratta da una sedicente cliente che guarda caso veniva descritta con le fattezze dell'indagata, si era allontanata dal bancone e al suo ritorno non aveva più trovato il portafoglio. La Postepay invece era stata rubata lo scorso 31 dicembre alla dipendente di una gelateria di Busto Arsizio.