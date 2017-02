Bimbe sono state operate, sono gravi ma non in pericolo di vita

Milano, 18 feb. (askanews) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omessa custodia di animali e lesioni colpose aggravate la 45enne padrona dei due grossi pittbull che nel pomeriggo di ieri hanno aggredito due sorelline che stavano giocando nel giardino di una villetta a Olgiate Olona, nel Varesotto. I militari di Busto Arsizio (Varese) sottolineano che l'esatta dinamica dei fatti è ancora da definire, dato che non è stato ancora possibile raccogliere la testimonianza della madre della bambine, che è ancora in stato di choc.

Le piccole sono state operate, le loro condizioni di salute sono gravi ma non sono in pericolo di vita. La più piccola, che ha quattro anni ed è ricoverata all'ospedale di Legnano, ha riportato gravi ferite al cuoio capelluto con una prima prognosi di 60 giorni 60 (sessanta), mentre sua sorella di 5 anni, è in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza con ferite multiple al volto, frattura delle ossa nasali e delle ossa del viso.