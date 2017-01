Induno Olona (VA), 30 gen. (askanews) - La nuova linea ferroviaria italo-svizzera Arcisate-Stabio sarà aperta a dicembre 2017. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, durante la cerimonia per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di Induno Olona. "Oggi è una bella giornata. Si conclude un lavoro importante, anche dal punto di vista simbolico, perché continua la cosiddetta cura del ferro, cioè lo spostamento del trasporto di merci e persone dalle strade alle ferrovie" ha detto il ministro.

"Tanti pendolari - ha ricordato Delrio - aspettano con impazienza che questa linea si attivi, poi si tratta di un collegamento strategico tra il Sud della Svizzera e Malpensa. Fa parte di un disegno strategico che sta avanzando su diverse direttrici che hanno come porto di riferimento Genova. Arrivederci a dicembre".

"E' un momento importantissimo - ha aggiunto Maurizio Gentile, ad di Rfi - perché sono stati riavviati i lavori dopo una parentesi complicata. Oggi attiviamo questa galleria di 950 metri, il cromo programma sarà rispettato".

"Questa è un'opera che attendevamo da tempo e grazie alla collaborazione fra tutte le istituzioni abbiamo recuperato il ritardo che si era accumulato. Si tratta di una infrastruttura importante per la Lombardia, per Malpensa, perché consentirà ai viaggiatori che arrivano dal Nord Europa di andare direttamente in aeroporto" ha osservato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.

La nuova linea, sviluppandosi principalmente in territorio italiano (oltre 8 km) fino al confine con la Svizzera, collegherà Varese con il Canton Ticino e Como. Il collegamento permetterà di raggiungere l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa dalle città della Svizzera centrale e meridionale e connettere le direttrici del Sempione e del Gottardo grazie all'interscambio ferroviario di Gallarate.

A regime, la nuova linea avrà una capacità di traffico di 8 treni passeggeri ogni ora (4 coppie) per i collegamenti Mendrisio - Varese, Lugano - Malpensa, Como - Varese (via Mendrisio) e Svizzera Occidentale - Svizzera Orientale (via Gallarate).