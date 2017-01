Milano, 24 gen. (askanews) - "Regione Lombardia, con il presidente Maroni, ha promosso e avviato un lavoro virtuoso di collaborazione inter-istituzionale senza precedenti" per portare a Milano la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco Ema, oggi a Londra. Lo ha detto l'assessore all'Università, Ricerca e Open Innovation della Regione Lombardia, Luca Del Gobbo, partecipando, in rappresentanza del presidente Roberto Maroni, al vertice che si è svolto oggi in Prefettura dedicato al post Expo, al progetto Human Technopole e alla candidatura di Milano per ospitare l'Agenzia Europea del farmaco. "Faremo ogni sforzo possibile per raggiungere questo ambizioso obiettivo" ha aggiunto.

"Ema è una delle più importanti Agenzie europee - ha continuato Del Gobbo - per numero di addetti, circa 800, e per l'indotto economico che ruota attorno a essa. L'opportunità per Milano e per la Lombardia è fondamentale. La prossima settimana, con il coordinamento di Palazzo Chigi, si stabiliranno i pilastri per il dossier di candidatura. Regione Lombardia è stata e sarà il propulsore di questo importante lavoro, che può avvalersi della collaborazione con il Governo, il Comune di Milano e le realta' produttive lombarde ai massimi vertici".

In Lombardia trovano sede importanti case farmaceutiche internazionali - ha concluso Del Gobbo - che svolgono un'opera di ricerca biomedica di altissimo livello. Abbiamo le carte in regola per creare a Milano un polo internazionale della ricerca e dell'Innovazione che sarà il valore aggiunto per il sistema Paese, a beneficio di cittadini e imprese".