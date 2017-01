Milano, 18 gen. (askanews) - La Lombardia è la prima regione italiana per numero di brevetti: mille all'anno, cioé il 29% del totale nazionale, purtroppo però, non sempre, ne consegue un loro sfruttamento economico. E' partito da questa considerazione l'assessore all'Università, ricerca ed open innovation di Regione Lombardia, Luca Del Gobbo, nell'aprire i lavori della seconda "Giornata degli inventori. Incontro e confronto tra inventori degli Irccs e il technology transfer", che si è svolta presso l'Aula Magna della Mangiagalli di Milano.

"E' certamente utile che i soggetti della ricerca, come gli Irccs e le Università, si dotino di uffici per il trasferimento tecnologico ma forse non è sufficiente se non accade sempre di più una collaborazione ed uno scambio di esperienze e di informazioni, cioé un vero e proprio coordinamento" ha spiegato l'assessore, sottolineando che "serve sinergia e soprattutto il coinvolgimento di soggetti specializzati che sappiano valorizzare le scoperte e le nuove opportunità che arrivano dai ricercatori anche per dare loro ancora più possibilità di fare ricerca". "Chi ha a cuore - ha aggiunto - la ricerca è chiamato a sfidare uno scetticismo diffuso e una mentalità che si adagia sulla routine, sul già saputo, e purtroppo, talvolta, questi ostacoli riescono a frenare la propensione a migliorarsi attraverso nuove scoperte".

