Del Gobbo: 110 milioni per far crescere imprese lombarde

Milano, 14 feb. (askanews) - "L'innovazione è uno strumento necessario per far crescere le nostre imprese e migliorare il benessere dei cittadini. In modo del tutto sussidiario, la misura prevede uno sforzo di 110 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato destinati a chi decide di investire in ricerca e sviluppo". Lo ha detto l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia, Luca Del Gobbo, aprendo il seminario su Linea Innovazione, il nuovo piano di finanziamento per le imprese che innovano, promosso dalla Regione e da Finlombarda, di fronte ad una platea di oltre 300 professionisti del settore.

La nuova misura mobilita un totale di 110 milioni, in quasi tutti i casi si avrà un finanziamento a tasso zero, messi a disposizione da Regione Lombardia, Finlombarda e istituti di credito convenzionati. I fondi sono destinati a imprese piccole, medie e di grandi dimensioni fino a 3.000 dipendenti. Almeno il 70 per cento degli investimenti deve riguardare l'adozione di strumentazioni, attrezzature, ricerca, competenze, brevetti.

"Siamo consapevoli che Ricerca e Innovazione siano fattori importanti di crescita e sviluppo competitivi per le nostre imprese nella sfida dell'Europa 2020. Con le iniziative messe in campo con Regione Lombardia - ha dichiarato Ignazio Parrinello, presidente della finanziaria regionale Finlombarda Spa - il nostro impegno è quello di offrire strumenti che accelerino l'innovazione e favoriscano gli investimenti nell'industria 4.0, in modo complementare al sistema bancario".

"Linea Innovazione - ha aggiunto Del Gobbo - è una tappa importante del percorso che abbiano iniziato ormai da qualche anno con lo volontà di strutturare un quadro di regole e interventi che valorizza e sostiene l'intero spettro della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, così da promuovere ricadute produttive concrete. Attraverso fondi comunitari (Por Fesr) vogliamo sostenere l'attività di innovazione delle imprese e rafforzare la loro collaborazione con le strutture di ricerca per promuovere nuovi mercati".