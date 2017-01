Milano, 16 gen. (askanews) - Un 2016 da record e numeri importanti anche nei primi giorni del gennaio 2017 per il bike sharing del Comune di Milano: da inizio anno, fa infatti sapere Palazzo Marino, ci sono stati 60mila prelievi di bici gialle e 555 abbonamenti annuali. In 1.400 hanno usato BikeMi persino il primo gennaio.

Nel corso dell'anno passato le bici gialle e rosse sono state utilizzate 4.079.999 volte, che corrispondono a quasi 8 milioni e 200 mila chilometri percorsi in un anno, se si considera che in media un utilizzo corrisponde a 2 chilometri. Questo significa che gli utenti BikeMi hanno percorso in bici più di 203 volte la circonferenza della Terra con un risparmio di oltre 1 milione e 600 mila chili di CO2. Il calcolo si basa sul Defra's carbon conversion factor che quantifica il consumo di un'auto media, senza considerare il tipo di carburante. L'incremento di utilizzi e di chilometri percorsi e Co2 risparmiata è del 30 % rispetto all'anno precedente.

"Un trend in continua crescita - ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente - quello del bike sharing a Milano. Ne siamo felici ma sappiamo che questa è anche una responsabilità ed è importante continuare a investire su un servizio fondamentale per gli spostamenti cittadini. Anche per questo abbiamo appena finanziato con 600 mila euro il ricambio delle batterie delle bici rosse, quelle a pedalata assistita".

Aumentano gli utilizzi del bike sharing milanese così come crescono di pari passo i suoi abbonati annuali che, proprio a fine anno, hanno superato i 55.000 con un aumento del 24 % rispetto al 2015. Restano pressoché fissi rispetto all'anno precedente gli abbonamenti settimanali (8.066) e giornalieri (31.829) sottoscritti nel 2016, segno che chi prima sceglieva BikeMi occasionalmente ora invece lo fa stabilmente preferendo la sottoscrizione a lungo termine.