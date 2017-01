De Vincenti: risorse per quartiere Adriano a Milano ci sono già

Milano, 11 gen. (askanews) - Il ministro della Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, ha assicurato che il progetto per la riqualificazione a Milano del quartiere Adriano e altri progetti analoghi previsti dal bando per le periferie "troveranno pieno finanziamento nelle risorse già stanziate dalla legge di bilancio". Intervento al termine di un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dedicato all'attuazione dei Patti per la Lombardia e per Milano, il ministro ha aggiunto che "esistono già 2,1 miliardi di euro per finanziare i progetti presentati dalle Città metropolitane e dai capoluoghi di provincia. Manca solo la delibera del Cipe che arriverà entro gennaio" ha concluso De Vincenti.