Milano, 30 dic. (askanews) - Nel 2016 calano i reati a Milano e in provincia. In base ai dati diffusi dalla questura sull'attività svolta nel corso dell'anno, in città i reati sono diminuiti del 5,9% a 137.884 rispetto ai 146.491 del 2015, mentre in provincia la contrazione è stata del 7% a quota 219.774, rispetto ai 236.228 del 2015. In aumento gli arresti a Milano +2,5% (3.163 persone) e in provincia +1% (3.593), mentre cala il numero di persone denunciate a piede libero (-15,9% a Milano, -7,6% in provincia).

"I reati sono diminuiti, ma le persone si sentono più insicure. Più che micro criminalità, infatti, parliamo di criminalità diffusa e predatoria, come i furti in farmacia, in particolare da parte dei tossicodipendenti, e le truffe agli anziani. Una forma di violenza che i cittadini avvertono sulla loro pelle e a cui le forze dell'ordine devono dare una risposta", ha dichiarato il questore Antonio De Iesu. In merito al calo dei reati, De Iesu ha sottolineato che "ha un valore ancora più significativo perché si confronta con il 2015, l'anno di Expo caratterizzato da un potenziamento di uomini e di controlli" ed è stato ottenuto grazie alla "grande sinergia e collaborazione fra tutte le forze dell'ordine, inclusa la polizia municipale". Particolarmente odiose, secondo De Iesu, le truffe agli anziani che saranno combattute nel 2017 insieme al Comune, fornendo consigli pratici alle potenziali vittime.

Quanto alle tipologie di reato, diminuiscono gli omicidi sia in provincia con 14 casi rispetto ai 24 del 2015 (-41,7%) sia a Milano con 9 casi rispetto ai 12 del 2015 (-25%). Stabili in città i casi di violenza sessuale (275, +0,7%), mentre calano in provincia (380, -6,9%). Flessione sia in città sia in provincia per quanto riguarda lesioni dolose, rispettivamente -12,7% (2.072 casi) e -7% (3.669); estorsioni -15,3% (260) e -3,9% (473); furti -2,3% (90.028) e -4,5% (137.432); rapine -3,9% (2.637) e -6,7% (3.474). Fra le tipologie di rapina però sono in controtendenza quelle in banca e negli uffici postali che sono aumentate rispettivamente dell'11,1% (60 casi) e del 30% (26 casi) in provincia e del 32,3% (41 casi) e addirittura del 150% (15 casi) a Milano.

Fra gli arresti, sono crollati a zero quelli per iniziative d'area antagonista (10 nel 2015), mentre sono passati da zero a 15 quelli per reati durante le manifestazione sportive (porto di materiale esplosivo o possesso di oggetti atti offendere, accensione di fumogeni). Fra le denuncie, in evidenza quelle avvenute in occasione di manifestazioni dell'estrema destra, passate da 6 a 67 casi. In forte crescita il numero di persone sottoposte a controllo a Milano +29,1% (306.613 casi), mentre in provincia il dato è sostanzialmente stabile (-3,3%, a 404.700). In calo in città e in provincia i controlli di auto (-15,4% a 127.520) e di documenti (-21,6%). (segue)