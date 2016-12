Milano, 30 dic. (askanews) - "Potenziare il controllo del territorio, fino a farlo diventare una rete, è la piattaforma da cui partire" per prevenire attentati terroristici così come episodi di criminalità diffusa. Lo ha dichiarato il questore di Milano, Antonio de Iesu.

Secondo il questore "l'attività di presidio del territorio e di sensibilizzazione delle forze dell'ordine" sono la strada da seguire per non dipendere dalla fortuna e dal caso nella prevenzione di attentati terroristici. Tuttavia di "equazioni magiche non ce ne sono. Amir era un fantasma, così come gli assassini di Loreto. Equazione magiche non ce ne sono, dobbiamo ottimizzare i servizi di controllo del territorio, liberando anche risorse dagli uffici".