Milano, 30 dic. (askanews) - Per il concerto di Capodanno domani sera in Duomo "ci sarà un massiccio impegno, con l'impiego di oltre 100 uomini delle forze ordine" perché "è ormai chiaro che questo tipo di eventi sono un obiettivo sensibile". Lo ha annunciato il questore di Milano, Antonio de Iesu, durante la conferenza stampa di fine anno.

Nello specifico, intorno al Duomo "ci saranno sette varchi di acceso, presidiati da non meno di sei uomini delle forze dell'ordine con metal detector. Faremo controlli stretti e rigorosi per evitare che nell'area del concerto possano entrare bottiglie, petardi o altro", ha spiegato de Iesu. Inoltre ci saranno "uomini della scientifica dotati di smartphone, in tutto ne abbiamo 40, e telecamere per mandare immagini in diretta alla sala operativa".

L'utilizzo di smartphone e telecamere "è un sistema di controllo molto efficace e flessibile. Dalla sala operativa abbiamo una visione capillare per dare direttive e prendere decisioni", ha continuato de Iesu che ha sottolineato anche l'importanza di "avere una catena di comando corta". Particolare attenzione sarà dedicata anche alle zona dei Navigli e di Corso Como.