Milano, 30 dic. (askanews) - Gli 800 militari dell'Esercito impiegati a Milano "sono preziosi e utili e svolgono un'attività di supporto. In particolare per quanto riguarda i presidi fissi e dinamici dei luoghi sensibili. Se non ci fossero, per garantire un servizio analogo occorrerebbero almeno 200 agenti", forze che sarebbero sottratte al controllo del territorio. Lo ha dichiarato il questore di Milano, Antonio de Iesu, durante la conferenza stampa di fine anno.

De Iesu ha poi ricordato che "Milano condivide con New York un elevato numero di sedi consolari, in tutto 116, che sono considerate obiettivi sensibili" e "il supporto dei militari è fondamentale, ci solleva da un onere pesante". Un contributo, ha sottolineato ancora il questore, apprezzato anche dal capo della polizia, Franco Gabrielli, anche se lo stesso Gabrielli ritiene l'impiego dell'esercito "una questione temporanea e ha auspicato un bando di concorso per rinforzare gli organici della polizia". Oltre che sui presidi, i militari sono impiegati anche "in pattuglie miste con agenti di polizia" e questo "contribuisce a ridurre la percezione di insicurezza diffusa fra i cittadini, nonostante il calo dei reati". In generale a Milano "il coordinamento fra le forze dell'ordine è positivo. Ognuno cerca di fare il suo nel rispetto delle competenze, ma siamo veloci", ha concluso de Iesu, ricordando che anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha apprezzato la rapidità con cui sono state posizionate le barriere di cemento nei pressi dei luoghi sensibili della città per scongiurare attacchi come quello di Berlino.