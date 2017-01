Milano, 21 gen. (askanews) - Fra le organizzazioni criminali presenti in Lombardia, la 'Ndrangheta "si è consolidata e rappresente il problema più grave. Oggi non spara più ma investe, gestisce l'usura e penetra nell'economia reale. Ci sono imprenditori che fanno il patto con il diavolo". Lo ha dichiarato il questore di Milano, Antonio De Iesu, nel suo intervento alla giornata per la legalità organizzata presso il Municipio 3.

Secondo De Iesu, che ha ricordato come in passato si è negata la presenza della criminalità organizzata al Nord, la 'Ndrangheta "è presente non solo in Lombardia ma anche in Emilia Romagna, ed è difficile seguirne i flussi finanziari" e quindi colpirne i patrimoni. Cosa che la criminalità organizzata teme più del carcere.