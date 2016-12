Milano, 21 dic. (askanews) - Il fatto che Sala affermi di non aver favorito nessuno nel corso del suo incarico precedente non risponde alla questione politica dell'opportunità che una città come Milano sia amministrata da un sindaco indagato. Il sindaco ha inoltre affermato che risponderà serenamente ai magistrati quando verrà convocato, ma anziché giocare di rimessa, avrebbe potuto e dovuto, rilasciare spontaneamente le sue dichiarazioni agli inquirenti approfittando di quanto previsto dall'ordinamento. Il primo cittadino sperimenta, oggi, quello che fin dai tempi di "mani pulite" numerosi politici hanno vissuto sulla loro pelle. Ovvero apprendere non dai magistrati, bensì dai giornali di essere coinvolto in fatti giudiziari". Così Riccardo De Corato, capogruppo di FDI AN in Regione Lombardia in merito alle dichiarazioni di oggi di Beppe Sala.

"Sala ha affermato che la 'revoca dell'autosospensione' è motivata dalla serenità maturata in seguito ai colloqui intercorsi in questi giorni. Come è possibile - chiede De Corato - questo dal momento in cui, essendo l'indagine ancora in corso, i magistrati non possono avergli detto nulla? Ha forse ricevuto rassicurazioni di qualche tipo? La situazione oggi è uguale a quella di venerdì e Sala, che non è ancora stato sentito dai giudici, non può avere nuovi elementi di valutazione. Per quale motivo allora si è prima autosospeso per poi tornare a fare il sindaco? In 70 anni di storia repubblicana è la prima volta che Milano resta senza sindaco per una fantomatica autosospensione".

L'ex vicesindaco di Milano critica anche l'opposizione di Palazzo Marino: "Non solo non è stata nemmeno in grado di chiedere le dimissioni del primo cittadino, ma ha invocato a gran voce il suo ritorno. Come potrà in futuro chiederne le dimissioni per motivazioni meno gravi, ma comunque di peso nel dibattito amministrativo?