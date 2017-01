Milano, 19 gen. (askanews) - DeAbyDay, il sistema digitale di siti di De Agostini Editore che reinterpreta in chiave contemporanea le tematiche tipiche del lifestyle femminile, ha affidato a Manzoni, a partire dal 1 gennaio 2017, la raccolta pubblicitaria del proprio network.

DeAbyDay, il main brand del network, nasce dall'esperienza di De Agostini Editore nel campo dell'how-to e con la sua ricca offerta di guide e video tutorial si rivolge a tutte le donne che sei, come recita il payoff, senza dimenticare temi di attualità e nuove tendenze. I siti del network offrono infatti risposte pratiche, spunti e ispirazione per affrontare con stile i molteplici aspetti della vita delle donne di oggi. Con Vita Da Mamma, social community da 1 milione di Facebook fan, Tutta Salute, Ricette Dal Mondo, Ricette e Sapori e Sapere, il network si presenta agli utenti con una ampia offerta editoriale in costante aggiornamento, autorevole e diversificata, grazie anche al lavoro di ricerca e sviluppo della Content Factory interna.

Con questa acquisizione, Manzoni rafforza il presidio sul target femminile raggiungendo 9.000.000 di donne ogni mese, aumentando la quota femminile del 66% sui propri siti premium a target donna.

Per DeAbyDay Manzoni gestirà in esclusiva la raccolta pubblicitaria classica e lavorerà allo sviluppo di progetti speciali, in accordo con il team del network DeAbyDay e alla direzione creativa di Fuori Format.