Milano, 20 dic. (askanews) - Il Questore della Camera dei Deputati, Stefano Dambruoso, Civivi e Innovatori, ha inaugurato a Milano i corsi per la formazione continua degli Operatori di Polizia Locale dell'Area Metropolitana presso la Scuola di Polizia Locale, dove in qualità di consulente all'assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano, incontrerà gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale per arricchire la loro formazione anche sulla deradicalizzazione. "Come purtroppo anche l'attentato di ieri a Berlino dimostra, è importante la presenza anche nelle periferie di forze dell'ordine ed autorità comunali", ha dichiarato Dambruoso commentando i fatti di Berlino.

"In questo senso - ha aggiunto Dambruoso - è di grande importanza puntare alla formazione di una forza di polizia di prossimità, insieme ad una vasta azione di prevenzione proprio in ambienti in cui l'estremismo jihadista trova un humus fertile dove poter attecchire le sue radici, puntando su prevenzione, repressione unitamente a dialogo interculturale ed interreligioso. E' questa la strada da intraprendere nel medio-lungo periodo, consistente con lo sviluppo di progetti che, nell'arco di tempo di almeno 15 anni, consentiranno di attenuare e controllare i rischi che le nostre periferie possano replicare le banlieu parigine. In questo modo - ha concluso Dambruoso - si eviterà di cedere ai facili populismi - presenti anche all'interno del nostro parlamento - che vedono accomunare il fenomeno migratorio (inarrestabile) al terrorismo".