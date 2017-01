Milano, 4 gen. (askanews) - Entrerà in servizio lunedì 30 gennaio il nuovo treno regionale Verona-Brescia-Milano richiesto dai pendolari a seguito della progressiva trasformazione dei treni Frecciabianca in Frecciarossa su questa tratta. Il treno regionale parte da Verona Porta Nuova alle 7.10, arriva a Brescia alle 7.55 e a Milano Centrale alle 9.00. "A seguito della decisione di Trenitalia di trasformare il servizio - ha scritto in una nota l'assessore regionale lombardo alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte - abbiamo deciso di andare il più incontro possibile alle esigenze dei pendolari che si spostano fra Verona, Brescia e Milano".

"Se in tempi record siamo riusciti ad approvare la 'Dote trasporti' che, in pratica, consentirà di pagare la qualità dell'Alta Velocita ad un prezzo molto conveniente, grazie al contributo mensile di 10, 45 o 92 euro che riconosceremo a seconda dell'abbonamento scelto, oggi offriamo un'altra possibilità a chi non intende avvalersi di questa soluzione" ha aggiunto.

Sorte ha ricordato anche che dal 1° gennaio la Carta Plus Lombardia non è più valida per viaggiare sui treni Frecciarossa, mentre continuerà ad essere valida per viaggiare sui treni Frecciabianca. Dal 25 dicembre Trenitalia ha messo in vendita nuove tipologie di abbonamenti mensili che consentono di utilizzare i treni Frecciarossa e Frecciabianca, anche in combinazione con i trasporti urbani di Milano e Brescia e/o i treni regionali di Trenord tra Milano, Brescia, Desenzano e Peschiera.