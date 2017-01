Milano, 16 gen. (askanews) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi una delibera che approva lo schema di convenzione tra la Regione stessa e il Fondo Comuni confinanti per l'attuazione della proposta di "programma di interventi strategici relativamente all'ambito Alto Garda e allo stralcio dell'ambito Valle Camonica in provincia di Brescia". "Con la delibera di oggi, e la successiva sottoscrizione, completiamo l'approvazione dei progetti strategici finanziati sul Fondo per la Provincia di Brescia. Si tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo dei territori interessati" hanno commentato in una nota Ugo Parolo, sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Politiche per la Montagna, Macroregione Alpina (Eusalp), ai Quattro Motori per l'Europa e alla Programmazione negoziata, e Viviana Beccalossi, assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana.

"Nell'Alto Garda - ha scritto Parolo - il Fondo metterà a disposizione risorse per 11.580.000 euro per finanziare la progettazione e realizzazione della pista ciclabile da Limone sul Garda a Gargnano e della pista di collegamento alto tra Riva del Garda e Lago d'Idro, la progettazione esecutiva del raddoppio della gardesana nei tempi necessari per avere certezza del suo finanziamento da parte di Anas, nonché la progettazione per l'allargamento delle gallerie in roccia dal Comune di Tignale al Comune di Riva del Garda e della strada provinciale 38".

I finanziamenti che verranno erogati in Valcamonica saranno impiegati per: la realizzazione di un centro termale e di benessere in alta Valle Camonica; la creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello; l'adeguamento della viabilità provinciale di accesso alla Valle di Saviore; interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore; l'adeguamento delle strutture ricettive in tutti i Comuni di confine e contigui della Valle Camonica, per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali della provincia di Brescia, la valorizzazione dell'Ostello e della zona climbing di Cimbergo, la realizzazione di opere di collegamento tra la viabilità esistente e il sistema di strutture per l'escursionismo montano in Comune di Sonico e nel Parco Adamello.

Permetteranno inoltre di valorizzare le risorse culturali e il turismo sostenibile mediante il potenziamento della mobilità turistica in Comune di Ceto, di realizzare un impianto micro-idroelettrico a carattere esemplare nel Comune di Ceto, di valorizzare e salvaguardare il patrimonio boschivo intercomunale, di realizzare nel Comune di Capo di Ponte un parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative e realizzare un nuovo impianto natatorio nel Comune di Breno. Infine, le risorse serviranno per servizi di promozione e commercializzazione dei prodotti caseari, per la riqualificazione urbana e il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, per il sostegno all'educazione alla sostenibilità. Il finanziamento complessivo messo a disposizione del Fondo per l'area di confine della Val Camonica è pari a 21.592.000 euro.