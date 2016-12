Milano, 22 dic. (askanews) - "Non giocarti gli affetti. Smetti col gioco d'azzardo, vinci nella vita". È il messaggio che il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore regionale all'Urbanistica Viviana Beccalossi hanno lanciato oggi presentando le iniziative programmate dalla Regione per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Per questo a fine gennaio sarà pronto il nuovo bando che metterà a disposizione dei Comuni lombardi 2 milioni di euro di fondi regionali per sostenere altri progetti.

In tal senso Beccalossi ha ricordato che nello scorso biennio sono già stati stanziati 3 milioni di euro per la realizzazione di 68 progetti in grado di coinvolgere oltre 1500 soggetti, per lo più associazioni, e 600 comuni. "Inoltre - ha aggiunto l'assessore - ho già incontrato il direttore scolastico della Lombardia, Delia Campanelli, con la quale si è deciso di sottoscrivere un accordo attraverso il quale entreremo nelle scuole per porre in essere azioni di prevenzione".

Intanto prosegue anche la campagna di sensibilizzazione posta in essere insieme a Trenord che prevede, fra l'altro, la presenza di 5.500 piccoli cartelli pubblicitari appesi all'interno dei treni, la distribuzione di 10.000 cartoline presso le biglietterie e un video informativo da 30 secondi che verrà trasmesso in rotazione sui canali del circuito Trenord. Sono state inoltre stampate 180.000 cartoline che verranno distribuite in 330 locali pubblici di tutta la Lombardia.

La campagna prevede, oltre a queste azioni di sensibilizzazione per i cittadini, anche un'iniziativa con un taglio diverso, dedicata agli esercenti. Sono state realizzate 100.000 brochure, di cui 15.000 in lingua cinese, contenenti i principali punti normativi previsti dalla Legge regionale e i relativi regolamenti da seguire". In Lombardia sono infatti ormai oltre 9.300 le imprese individuali con a capo persone di cittadinanza cinese. I bar e ristoranti registrati, che molto spesso ospitano macchinette magia-soldi, sono quasi 2400.