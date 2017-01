Milano, 24 gen. (askanews) - Sono ancora 191 i volontari della protezione civile della Lombardia ancora impegnati con mezzi speciali e attrezzature varie per lo sgombero della neve nelle Marche e in Abruzzo. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Sicurezza, protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali. "La situazione è in evoluzione e le destinazioni variano costantemente a seconda delle esigenze e delle indicazioni" ha detto l'assessore.

Restano al momento attive la Colonna Mobile Regionale (Ana, A2a e Parco del Ticino) e le Colonne Mobili Provinciali di Co, Cr, Lo, Mn, Mi, Va e So. Le squadre Usra di Areu Lombardia (in totale 12 persone) stanno ancora operando sul cantiere dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pe). Oggi è inoltre decollato da Como, diretto a quella di Pescara, l'elicottero dell'Areu che sarà a disposizione del 118 di Pescara per interventi in zona.