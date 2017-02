Milano, 17 feb. (askanews) - Nel corso del 2016 la sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti ha emesso condanne per un valore di 4,2 milioni di euro, mentre per quanto attiene alle istanze di sequestro conservativo presentate dalla Procura regionale, per un importo complessivo richiesto di complessivi 6,1 milioni di euro, risultano confermati importi per complessivi 5,2 milioni di euro. Lo si legge nella relazione del presidente, Silvano Di Salvo, pronunciata durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

L'attività si è concretizzata nello svolgimento di 55 udienze, di cui 26 collegiali e 29 camerali, e nella pubblicazione di 78 sentenze (oltre ad una sentenza parziale) nella materia della giurisdizione contabile (comprendente giudizi di responsabilità in senso stretto, giudizi di conto e giudizi a istanza di parte). A tali numeri vanno aggiunti i provvedimenti in attesa di pubblicazione, ovvero ancora sub iudice, concernenti giudizi discussi nell'anno 2016.