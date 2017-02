32 per tirocini di neolaureati e 3 per studenti dell'ultimo anno

Milano, 8 feb. (askanews) - Per il terzo anno consecutivo il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la delibera con la quale, anche per il 2017, vengono destinate le risorse necessarie per l'attivazione di 32 tirocini formativi e di orientamento a favore di neolaureati, 2 presso la sede di Bruxelles, e di 3 borse di studio per tirocini curriculari, riservate a studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso di laurea. Complessivamente si tratta di 500 mila euro sul bilancio dell'anno in corso.

"La legge regionale del novembre 2013 - ha detto il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo- continua a dare i suoi frutti e ad avvicinare giovani meritevoli alle istituzioni pubbliche. Quella di tre anni fa, quando decidemmo di investire i risparmi dei costi della politica nella formazione dei giovani, fu una intuizione giusta e adeguata ai tempi. È importante e motivo di grande soddisfazione sapere che diversi tra i tirocinanti del Consiglio hanno già avuto modo di iniziare un percorso nel mondo del lavoro".