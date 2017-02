Milano, 7 feb. (askanews) - Inizia nel nome di Franca Sozzani la conferenza stampa di presentazione della settimana della moda donna a Milano. Il presidente della Camera della moda, Carlo Capasa, ha voluto ricordare la direttrice di Vogue Italia, scomparsa a dicembre a 66 anni, con un minuto di silenzio nella sala dell'Orologio di Palazzo Marino. Non ci sarà neanche il consueto pranzo col presidente del Consiglio ad aprire, il prossimo 22 febbraio, la stagione delle sfilate femminili: "Questa volta abbiamo pensato di non fare il solito pranzo di inaugurazione, volevamo fare una cosa più work oriented e meno festaiola - ha detto Capasa - ci sarà una conferenza stampa per presentare tutte le novità". Alla conferenza è probabile che partecipi un rappresentante del ministero dello Sviluppo economico. "Stiamo parlando col ministero dello Sviluppo economico. Il presidente del Consiglio mi sembra una persona molto attenta e sono sicuro che se sarà necessario ci sarà, ma noi pensiamo che il presidente del Consiglio debba esserci a settembre quando faremo questo momento forte della settimana", ha detto Capasa. La settimana della moda meneghina si chiuderà poi sempre nel nome di Franca Sozzani con una messa in Duomo alle 14.30 il 27 febbraio, ultimo giorno di sfilate, celebrata da monsignor Borgonuovo.

Quanto alle novità una importante sarà già a settembre. La settimana della moda non si allungherà: "Le date sono fissate da calendari internazionali e fino al 2018 i calendari dicono già quello che succederà - spiega Capasa - Se qualcosa dovrà cambiare sarà dal 2019". Ma a settembre per la prima volta la settimana della moda sarà affiancata da una sequenza di fiere dedicate al comparto che rafforzeranno anche il potenziale economico di questi appuntamenti. "Dobbiamo pensare a una idea più complessiva della settimana che include le fiere, avremo gli stessi sei giorni di sfilate ma dei giorni in più per il Micam, il Mipel eccetera e tutto sarà concentrato in una decina di giorni" ha anticipato.

(segue)