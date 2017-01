"Sorprende sempre scoprire che non si è mai sicuri nella privacy"

Milano, 12 gen. (askanews) - "Il fatto che il capo della Polizia abbia rimosso il capo della Polizia postale significa che qualcosa di serio c'è. Prima di pronunciarmi, vorrei però capire meglio la consistenza della cosa. Sorprende sempre scoprire che non si è mai al sicuro anche nell'intimità, nella privacy, ma è il mondo di oggi". Lo ha detto, questa mattina, a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine della presentazione delle celebrazioni per il 450esimo anniversario della nascita di Claudio Monteverdi, rispondendo ai giornalisti in merito all'inchiesta sul Cyberspionaggio.