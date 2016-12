Milano, 22 dic. (askanews) - "Con Franca Sozzani si spegne la più autorevole ambasciatrice del 'Made in Italy' che con il suo racconto ha fatto conoscere e apprezzare il gusto e lo stile italiano nel mondo. Milano perde l'interprete più influente e una vera innovatrice della comunicazione di moda. Franca ha fatto della ricerca della bellezza e della sua condivisione con il grande pubblico una misura di vita". Così l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Moda e Design Cristina Tajani ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del direttore di Vogue Italia avvenuta questo pomeriggio.

"La costante attenzione nel raccontare e anticipare tendenze oltre a individuare e valorizzare tanti giovani stilisti - ha concluso Tajani - ha indiscutibilmente determinato la storia e il successo della moda italiana portata avanti da Franca in oltre ventotto anni di attività come Direttore di Vogue Italia. Ho avuto la fortuna di condividere con lei diversi progetti per Milano, dalle iniziative rivolte ai giovani designer ospitate a Palazzo Morandi fino all'ultima mostra ospitata al Mudec. A noi resta il suo insegnamento e l'esempio di professionalità".