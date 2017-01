Modena, 25 gen. (askanews) - Bper è sempre interessata a crescere "con realtà che condividono idee, valori, principi e modi di essere sul mercato, ma al momento non ci sono operazioni" sul tavolo con il Credito Valtellinese. "Speriamo nel 2017 ci sia qualcosa che ci permetta di verificare questa possibilità". Lo ha detto l'amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, negando la possibilità di un'aggregazione a tre con Unipol, come emerso da indiscrezioni stampa.

"Non essendoci nulla, mi viene difficile commentare - ha detto Vandelli durante la conferenza stampa di presentazione del congresso Assiom Forex -. Leggo con lo stesso spirito le notizie come le leggete voi. Abbiamo buoni rapporti con il Creval, abbiamo buoni rapporti con chi controlla Unipol con cui abbiamo joint venture da tempo, francamente prendo atto che da parte del Creval è stato deciso di nominare due advisor per analisi di tipo strategico" e "questo fa immaginare che nei prossimi mesi a casa di questo istituto possano partire delle riflessioni, se queste riflessioni porteranno anche a qualche momento di confronto noi noi siamo pronti a farlo".

