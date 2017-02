Milano, 8 feb. (askanews) - Non ha ancora ricevuto alcun invito il sindaco di Milano, Beppe Sala per il convegno previsto il 17 marzo a Milano su Bettino Craxi ma se riuscisse ci andrebbe. "Non ho ricevuto nessun invito ma se potrò ci andrò, perchè può essere interessante" ha detto Sala a margine della presentazione del Salone del Mobile.

Il convegno è stato organizzato dalla Fondazione Craxi insieme al gruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, proprio mentre il consiglio comunale ha congelato la discussione su una via a Milano intitolata all'ex segretario Psi.