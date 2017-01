Roma, 22 gen. (askanews) - Intitolare una via di Milano a Bettino Craxi, "condannato per corruzione, scappato ad Hammamet in Tunisia per non finire in carcere, è un insulto ai milanesi, alla città e al suo futuro". Lo si legge sul blog di Beppe Grillo, con un post firmato da Stefano Buffagni, portavoce del M5S in Lombardia.

"Intitolare una via a una persona serve per preservarne la memoria, valorizzarne le gesta, ricordare quel che la persona ha fatto di bene per la città o per il Paese affinchè sia da esempio e guida per le generazioni future. Bisogna prendere come esempio i personaggi che hanno scritto pagine luminose della storia della nostra città. Dario Fo, premio Nobel per la letteratura e grande artista che ha dato lustro alla città di Milano è l'uomo a cui dovremmo dedicare una via. Un uomo di cui i milanesi sono fieri e orgogliosi. Non sono ancora passati dieci anni dalla sua morte - conclude l'articolo - ma la legge prevede deroghe in casi eccezionali, per persone che abbiano benemeritato della nazione".