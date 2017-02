Milano, 20 feb. (askanews) - Circa 500 tassisti stanno dando vita ad un corteo spontaneo lungo le vie di Milano. La manifestazione si è mossa poco dopo le 17 da piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, ed è diretta in piazza della Scala, dove si trova la sede del Comune.

Si tratta dell'ennesima protesta messa in atto dagli autisti delle auto bianche che da giorni di fatto non lavorano per protestare contro il decreto Milleproroghe che rinvia a fine anno il termine per disciplinare i servizi di noleggio con conducente e bloccare il presunto esercizio abusivo di servizio taxi da parte di multinazionali come Uber.