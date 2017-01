Milano, 7 gen. (askanews) - "Milano condanna con fermezza ogni manifestazione violenta, neonazista, neofascista, razzista o xenofoba. Faremo quanto in nostro potere per impedire l'organizzazione di incontri di questa natura nei luoghi pubblici della nostra città". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sulla questione del corteo organizzato in centro città sabato 14 gennaio da Forza Nuova.

"Chiederò alle autorità preposte di vigilare attentamente sull'annuncio della manifestazione di Forza Nuova - prosegue - per impedire che nella nostra città si verifichino episodi di illegalità e di apologia di fascismo".

Già la locandina con cui si annunciava la manifestazione - la riproduzione di uno dei pannelli del polittico della Rivoluzione fascista di Gerardo Dottori - aveva sollevato numerose proteste nella città Medaglia d'Oro per la Resistenza. Per il Comitato lombardo antifascista e l'Osservatorio sulle nuove destre si tratta di "un'aperta ed esplicita apologia del fascismo, l'ennesima provocazione di una formazione, Forza Nuova, che già due sentenze della Cassazione (2010 e 2011) hanno ritenuto legittimo equiparare a una formazione 'antisemita' e 'nazifascista'".