Corte Conti Lombardia: danno erariale da un milione ad ARPA

Roma, 15 feb. (askanews) - Un danno erariale di un milione di euro e una citazione per 12 persone. La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha quantificato così il danno subito da Arpa Lombardia in relazione al conferimento alla stessa persona, esterna, di tre incarichi dirigenziali. "La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia - si legge nella nota ufficiale - ha notificato un atto di citazione per danno erariale subito da ARPA Lombardia, in misura pari a circa un milione di euro; tale contestazione si colloca nell'ambito del procedimento di responsabilità amministrativa istruito, a seguito di dettagliata denuncia di un gruppo consiliare regionale, per l'illegittimo conferimento presso tale ente regionale di tre incarichi dirigenziali esterni, successivi nel tempo, in favore della stessa persona fisica non inserita nei ruoli della P.A., a decorrere dal 2011 e con scadenza al 31.12.2018. Gli incarichi dirigenziali in contestazione, di natura tecnica, l'ultimo dei quali - a seguito di rinnovo - tuttora in essere, hanno ad oggetto la preposizione alla direzione di uffici di primario rilievo di ARPA Lombardia, per la tutela ed il monitoraggio ambientale".

Le indagini hanno evidenziato, prosegue la nota, "plurime violazioni della disciplina statale sulla dirigenza pubblica, applicabile anche agli enti regionali a seguito della c.d. 'riforma Brunetta' (come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte dei conti), nonché della disciplina regolamentare interna dell'ente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali in favore di soggetti estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione".

"Il danno erariale - ha concluso la Corte - è stato parametrato alle somme dovute da ARPA Lombardia a fronte degli incarichi dirigenziali esterni in contestazione, per il periodo di vigenza dei medesimi. La quota parte del danno erariale imputata a ciascun convenuto è stata determinata tenendo conto dei singoli apporti causali al pregiudizio inferto al patrimonio dell'ente regionale".