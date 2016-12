Milano, 20 dic. (askanews) - "Prendiamo atto delle dichiarazioni con le quali, tramite un post su un social network, il sindaco Sala ha informato che torna a fare il sindaco. Premesso che avremmo preferito venire a conoscenza delle sue decisioni in Consiglio, siamo d'accordo con il principio secondo il quale la questione morale è fondamentale, ancora prima che si abbia la certezza che un fatto costituisca reato al fine di condurre un'azione amministrativa nel pieno della legalità". Così il capogruppo M5S Gianluca Corrado commenta la decisione di Sala.

Secondo Corrado "chiunque amministri deve mantenere una condotta trasparente e specchiata sotto il profilo etico, morale e giuridico. Ci chiediamo quindi se nel caso specifico vi sia questa certezza, dal momento che, secondo gli organi di stampa, a carico di Sala continuano a permanere due accuse per falso materiale e ideologico, che per noi non sono accettabili". L'esponente M5S ha poi ricordato come "circa un mese e mezzo fa, con un atto sottoscritto dalle minoranze, era stata chiesto che il sindaco Sala venisse a riferire in Commissione Antimafia relativamente ad Expo. Nonostante il carattere formalmente urgente, ad oggi non abbiamo ancora avuto il piacere di ascoltare il sindaco in commissione".