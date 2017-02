Milano, 16 feb. (askanews) - Sono oltre 200 i testimoni che verranno ascoltati nell'aula del processo milanese a carico di Fabrizio Corona e della sua storica collaboratrice Francesca Persi. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno, infatti, accolto tutti i testimoni contenuti nelle liste dell'accusa e della difesa. La maggior parte, circa 190 persone, sono stati citati dagli avvocati Ivano Chiesa e Luca Sirotti, difensori dell'ex fotografo dei vip: sono soprattutto gestori di discoteche e titolari di locali notturni che, secondo la ricostruzione difesa, avrebbero pagato in nero Corona come compenso per la sua partecipazione a serate ed eventi mondani, ma anche personaggi della cerchia dell'ex fotografo: collaboratori, amici e perfino diverse ex fidanzate, compresa Belen Rodriguez, sua sorella Cecilia e altri familiari della show girl argentina. "Tutte persone che conoscono bene Fabrizio e che hanno lavorato con lui", ha chiarito l'avvocato Ivano Chiesa. "I nostri testimoni - ha aggiunto il collega Luca Sirotti in aula - sono numerosi perché ciascuno di loro dovrà riferire su uno specifico episodio di dazione di denaro a Corona". Tutti testimoni che, nelle intenzioni della difesa, dovranno dimostrare, attraverso la loro deposizione in aula, che il cosiddetto "tesoretto" di Corona - 1,7 milioni in contanti di euro nascosti nel contro soffitto dell'appartamento della Persi più altri 840 mila euro euro custoditi in due cassette di sicurezza di una banca di Innsbruk, in Austria - non era altro che frutto di guadagni per "attività assolutamente lecita".

Tra i testimoni citati dall'ex fotografo anche un consulente numismatico e un commercialista esperto in materie fiscali.

