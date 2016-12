Milano, 22 dic. (askanews) - La Commissione elettorale di Fim, Fiom e Uilm ha reso noto oggi i dati quasi definitivi relativi alla consultazione certificata sull'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici. In Lombardia sono state coinvolte 1.784 aziende, oltre 198mila lavoratori; la percentuale di approvazione ha raggiunto l'80,9% dei votanti su un'affluenza pari a 101.000 lavoratori. A livello nazionale l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale ha ottenuto l' 80,11% di sì.

"Il risultato positivo della consultazione a livello regionale è più alto del dato nazionale, a conferma dell'ottimo riscontro ottenuto da un rinnovo contrattuale veramente innovativo, che avrà bisogno della sua applicazione all'interno delle aziende per tradurre le soluzioni concordate in atti concreti che migliorino le condizioni lavorative ed economiche", ha commentato Enrico Civillini, segretario generale Fim Cisl Lombardia.

Il nuovo contratto si caratterizza per i temi del welfare integrativo e formazione. Metasalute, il fondo sanitario, viene esteso a tutti, mentre per Cometa, il fondo pensione integrativo, si prevede una maggiore partecipazione economica da parte delle aziende. Inoltre, l'obbligo formativo da questo contratto viene allargato a tutti i lavoratori con 3 giorni di formazione ai quali tutti i dipendenti avranno diritto, con costo a carico delle aziende. "Questi aspetti caratterizzano in senso positivo il rinnovo contrattuale - ha aggiunto Civillini - e riportano al centro il lavoratore inteso come persona, un ragionamento che la Fim da sempre persegue. Con i nostri operatori e delegati lavoreremo per valorizzare questi aspetti positivi del nuovo contratto".