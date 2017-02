Milano, 28 feb. (askanews) - Continua la contrazione dei prestiti bancari alle imprese lombarde, nonostante queste presentino profili più solidi rispetto al passato. È il quadro che emerge dai dati dell'ultimo Osservatorio Assolombarda e Cerved. In base ai dati analizzati nel terzo trimestre 2016, in Lombardia si sono registrati prestiti per 232,9 miliardi, un calo di oltre 2 miliardi rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre dell'anno, in valore percentuale si tratta di una lieve diminuzione pari allo 0,4% su base annuale.

A livello settoriale, seppur diffuso, il calo dei prestiti mostra dinamiche molto differenti. I prestiti alle imprese che operano nei servizi sono in ripresa (+4,2% annuo) intensificando la crescita registrata nel secondo trimestre 2016, dopo oltre 4 anni di variazioni negative. L'industria vede arrestarsi il trend di recupero iniziato nel 2015, registrando una diminuzione di oltre il 3% su base annua; forte infine il decremento mostrato dalle costruzioni (-7,5%), in ulteriore peggioramento rispetto al secondo trimestre 2016 (-6,7%).

Continua a migliorare il profilo di rischio delle imprese lombarde: nella regione circa il 56% delle imprese si classifica come "solida" o "solvibile" (0,8 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2015). Anche nel terzo trimestre 2016 il flusso di nuove sofferenze è in calo in Lombardia: considerando i dati in valore, risultano in sofferenza il 2,9% dei finanziamenti (in progressiva riduzione dal 3,7% del primo trimestre 2014).

Infine, si conferma in Lombardia, anche nei primi nove mesi del 2016, il calo dei fallimenti: sono 2.116 le nuove procedure aperte, il 5,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Nonostante questo netto calo, il numero di fallimenti rimane elevato e resta più del doppio rispetto ai primi nove mesi del 2008 (1.014).