Milano, 22 dic. (askanews) - Durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2017 del Consorzio ETVilloresi, ente pubblico economico a carattere associativo che amministra le acque di quasi 280.000 ettari e si estende su sette province (Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como e Lecco). Nel 2017 è previsto il rinnovo delle cariche amministrative e entrerà nel vivo l'attuazione della ridelimitazione regionale che ha inserito nel comprensorio ETVilloresi delle aree pedemontane a nord del Canale Villoresi. Si tratta di territori non attraversati dalla rete irrigua consortile, che porranno all'attenzione tematiche legate alla gestione dei reticoli minori e alla difesa del suolo.

Il budget per il nuovo anno fotografa in modo evidente l'orientamento assunto progressivamente dall'Ente. Se da un lato continua primariamente a salvaguardare, ottimizzandone l'uso, il bene acqua a tutela e per un sempre maggiore sviluppo dell'agricoltura, prosegue l'impegno per nuove funzioni consortili e per le numerose possibilità offerte dalla rete idrica che garantiscono sempre più entrate extra agricole in grado di contenere gli aumenti dei contributi, rendendo i costi dell'acqua compatibili con le esigenze della produzione agricola.

L'Ente, si legge in una nota, sta attuando una politica tesa, da un lato, ad aumentare l'efficienza di gestione, diversificando altresì le fonti di entrata, dall'altro a contenere i costi di esercizio, senza pregiudicare o ridurre però la qualità e il livello dei servizi offerti, attraverso una ponderata riorganizzazione del personale, una puntuale revisione dei contratti dei servizi e delle forniture e l'ottenimento di maggiori entrate extra contribuenza. Il Consorzio sta inoltre fortemente investendo in termini progettuali e realizzativi per incrementare lo sfruttamento idroelettrico delle acque distribuite, ma anche in approfondimento della conoscenza della rete idraulica grazie ad attività congiunte con numerosi Enti locali e territoriali, con i gestori del servizio idrico integrato, a partire da Cap Holding.

"In questi anni abbiamo lavorato proficuamente; abbiamo realizzato molto e centrato obiettivi estremamente impegnativi, tra cui quello di Expo 2015. Vi sono tutti i presupposti per continuare a fare bene: abbiamo competenze ed esperienza per affrontare i nuovi percorsi intrapresi senza però mai trascurare le esigenze del mondo agricolo. Davanti a noi vi sono orizzonti stimolanti, in cui l'idroelettrico è destinato a giocare un ruolo strategico, ma non possiamo scordare che il Consorzio è fatto dagli agricoltori" ha commentato il presidente del Consorzio, Alessandro Folli.