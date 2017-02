Milano, 14 feb. (askanews) - Il consiglio regionale ha dato il via libera all'unanimità al progetto di legge "Rete escursionistica della Lombardia" che individua i differenti percorsi sentieristici, a vantaggio sia dei residenti che dei turisti, e prevede la creazione di un catasto regionale, con l'obiettivo di sostenere le piccole attività commerciali, edilizie e turistiche del territorio montano. Il catasto definisce le tipologie di percorsi come sentieri alpinistici, sentieri escursionistici, vie ferrate, itinerari e siti di arrampicata, facendo chiarezza fra le competenze degli enti gestori. La legge dispone anche la realizzazione di un fondo regionale da 1 milione e 200 mila euro per erogare finanziamenti per interventi di manutenzione e promozione della rete esistente e l'istituzione di nuovi percorsi.

"Quello che oggi viviamo è una giornata storica per le nostre montagne e per l'intera Regione e consegniamo finalmente al nostro territorio uno strumento valido e semplice per lavorare" ha commentato Antonio Rossi, assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i Giovani. L'assessore ha spiegato che si tratta di una legge di sistema: infatti, verrà fatta chiarezza tra le varie tipologie di percorsi (sentieri escursionistici, sentieri alpinistici, vie ferrate, siti di arrampicata e itinerari) e verranno definiti gli enti territorialmente competenti al fine di evitare incertezze interpretative" ha aggiunto.

"Il nostro intento - ha concluso l'assessore regionale Antonio Rossi - è quello di valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e storico-culturale della nostra terra e valorizzare sia la montagna sia la pratica sportiva in ambienti naturali con la concretezza che ci contraddistingue. Ora abbiamo gli strumenti necessari per farlo".